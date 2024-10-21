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У Молдові Центральна виборча комісія опрацювала всі протоколи президентських виборів та конституційного референдуму щодо вступу до Європейського союзу, голосування на яких відбулося вчора, 20 жовтня.
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Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker.
Згідно з опублікованими на сайті ЦВК результатами:
- на референдумі внесення європейського вектора до конституції Молдови підтримали 50,46% виборців, проти 49,54% (різниця у 13 тис. 596 голосів);
- на президентських виборах жоден із 11 кандидатів не набрав більше 50% голосів. Чинний президент Майя Санду, яка балотується на другий термін, набрала 42,45% голосів. Друге місце посів кандидат від Партії соціалістів Республіки Молдова Олександр Стояногло набрав 25,98%. Вони братимуть участь у другому турі виборів.
Результати президентських виборів та конституційного референдуму ще має визнати Конституційний суд Молдови.
Джерело: NewsMaker
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