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В Молдове прошли президентские выборы и референдум о евроинтеграции, фото: «Википедия»

В Молдове сторонники ЕС победили на референдуме с отрывом всего в 13 тыс. голосов (ИНФОГРАФИКА)

21 окт 2024, 19:44
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У Молдові Центральна виборча комісія опрацювала всі протоколи президентських виборів та конституційного референдуму щодо вступу до Європейського союзу, голосування на яких відбулося вчора, 20 жовтня.


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Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker.

Згідно з опублікованими на сайті ЦВК результатами:

  • на референдумі внесення європейського вектора до конституції Молдови підтримали 50,46% виборців, проти 49,54% (різниця у 13 тис. 596 голосів);
  • на президентських виборах жоден із 11 кандидатів не набрав більше 50% голосів. Чинний президент Майя Санду, яка балотується на другий термін, набрала 42,45% голосів. Друге місце посів кандидат від Партії соціалістів Республіки Молдова Олександр Стояногло набрав 25,98%. Вони братимуть участь у другому турі виборів.

Результати президентських виборів та конституційного референдуму ще має визнати Конституційний суд Молдови.

Джерело: NewsMaker


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