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Ракурс
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

На Волчанском направлении FPV-дроны уничтожили военные машины и пушки оккупантов (ВИДЕО)

21 окт 2024, 21:36
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На Вовчанському напрямку FPV-дрони прикордонників бригади «Гарт» завдали вогневих уражень по транспортних засобах та артилерійських позиціях ворога.


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Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Знищено дві військові автівки росіян та дві гармати-гаубиці Д-20, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


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