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Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео
На Волчанском направлении FPV-дроны уничтожили военные машины и пушки оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200462-na-volchanskom-napravlenii-fpv-drony-unichtojili-voennye-mashiny-i-pushki-okkupantov-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку FPV-дрони прикордонників бригади «Гарт» завдали вогневих уражень по транспортних засобах та артилерійських позиціях ворога.
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Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Знищено дві військові автівки росіян та дві гармати-гаубиці Д-20, — зазначається в описі відео.
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