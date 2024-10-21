Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n200462-na-volchanskom-napravlenii-fpv-drony-unichtojili-voennye-mashiny-i-pushki-okkupantov-video.html

Ракурс

На Вовчанському напрямку FPV-дрони прикордонників бригади «Гарт» завдали вогневих уражень по транспортних засобах та артилерійських позиціях ворога.

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Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.