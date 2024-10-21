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Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео
На Вовчанському напрямку FPV-дрони знищили військові автівки та гармати окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200462-na-vovchanskomu-napryamku-fpv-drony-znyschyly-viyskovi-avtivky-ta-garmaty-okupantiv-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку FPV-дрони прикордонників бригади «Гарт» завдали вогневих уражень по транспортних засобах та артилерійських позиціях ворога.
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Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Знищено дві військові автівки росіян та дві гармати-гаубиці Д-20, — зазначається в описі відео.