Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n200462-na-vovchanskomu-napryamku-fpv-drony-znyschyly-viyskovi-avtivky-ta-garmaty-okupantiv-video.html

Ракурс

На Вовчанському напрямку FPV-дрони прикордонників бригади «Гарт» завдали вогневих уражень по транспортних засобах та артилерійських позиціях ворога.

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Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.