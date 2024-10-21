Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

На Вовчанському напрямку FPV-дрони знищили військові автівки та гармати окупантів (ВІДЕО)

21 жов 2024, 21:36
999

На Вовчанському напрямку FPV-дрони прикордонників бригади «Гарт» завдали вогневих уражень по транспортних засобах та артилерійських позиціях ворога.


.

Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Знищено дві військові автівки росіян та дві гармати-гаубиці Д-20, — зазначається в описі відео.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів