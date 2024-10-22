БпЛА ударили по трем спиртозаводам в трех областях россии. Фото:

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Ракурс

Вибухи в російській федерації гриміли на території — Тульської, Воронезької та Тамбовської областей.

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У ніч на 22 жовтня в Єфремові Тульської області пролунали вибухи. Під ударом опинилися ТЕЦ і завод синтетичного каучуку. На підприємствах виникли масштабні пожежі. Місцева влада не коментувала те, що відбувається. Про це поінформували Telegram-канали Baza та Astra.

Як відомо, Єфремовський завод синтетичного каучуку виробляє високомолекулярний і низькомолекулярний поліізобутилен, поліізобутиленові загущувальні присадки, низькомолекулярний каучук і низькомолекулярний поліізопрен.

Також наліт дронів відбувся на підприємстві «Біохім» у Тамбовській області, що призвів до пожежі. Крім того, горіло промислове підприємство у Воронезькій області.

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Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня українські БпЛА вдарили по заводу імені Свердлова у Дзержинську (Нижньогородська область рф), де виготовляють артилерійські снаряди, бойові частини бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО та авіабомби, зокрема і КАБи.