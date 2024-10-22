Украинские «Леопарды» остановили танковый прорыв. Фото:

https://racurs.ua/n200472-ukrainskie-leopardy-ostanovili-tankovyy-proryv-armii-rf-video-boya.html

Ракурс

Реальні танкові бої на сході України показали українські військові.

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Зокрема, неподалік від Сіверського Донця бійці 33-ї окремої механізованої бригади зупинили танковий прорив російської армії. По ворожій бронетехніці працювали «Леопарди». Відповідне відео 22 жовтня опублікували в Telegram-каналі оперативного командування «Захід».

Вау! Реальні танкові бої. Наші «Леопарди» 33-ї ОМБр зупинили танковий прорив російської армії «на Берлін» на сході України. Замість «мочити сапоги в Ла-Манші» російська армія здихає неподалік від Сіверського Донця, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Leopard — це німецький основний бойовий танк, які Німеччина та її союзники погодилися передати Україні. Фактично Leopard 1A5 на три роки молодший за Т-64, але за п’ять модернізацій ця машина значно наростила захист, отримала стабілізатор озброєння, нову прицільну та комп’ютеризовану систему керування вогнем, а також турбований дизель на 830 к. с., що для 42-тонної машини дуже не поганий показник.

Нагадаємо, навесні танкісти ЗСУ опублікували ролик, в якому «привітали» російського диктатора володимира путіна з 9 травня. Військові показали, як український важкий танк Leopard 2 переїхав та втоптав у землю російський легковий автомобіль «Москвич», що мав на дверцятах напис: «на Київ» та літеру V — один із символів рашистського вторгнення в Україну.