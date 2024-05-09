ЗСУ креативно привітали російських окупантів. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n195155-leopard-zyiv-rosiyskogo-moskvycha-zsu-potrolyly-okupantiv-na-9-travnya-video.html

Ракурс

Російського диктатора володимира путіна та його окупаційну армію висміяли українські військові.

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Танкісти ЗСУ опублікували ролик, в якому «привітали» російського диктатора володимира путіна з 9 травня. На кадрах вони показали, що чекає загарбників в Україні, а саме — повне знищення. Креативне відео за участю танкістів 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ оперативне командування «Захід» опублікувало у Facebook.

Військові показали, як український важкий танк Leopard 2 переїхав та втоптав у землю російський легковий автомобіль «Москвич», що мав на дверцятах напис: «на Київ» та літеру V — один із символів рашистського вторгнення в Україну.

Наша перемога попереду! Замість поваги та шани до жертв Другої світової — «можем павтаріть» а також «на Бєрлін» — це і є справжнє попєдобєсіє! Танкісти 33-ї окремої механізованої бригади вміють руйнувати плани та амбції маленького диктатора, — зазначили в ОК «Захід».

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що Київ вважає «церемонію вступу на посаду президента рф», яка відбулася у Москві 7 травня, нелегітимною. В дипвідомстві наголосили, що влада росії намагається створити ілюзію законності перебування на посаді людини, яка перетворила свою країну на державу-агресорку, а правлячий режим — на диктатуру.