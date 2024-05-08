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Україна вважає "церемонію вступу на посаду президента рф", яка відбулася 7 травня, нелегітимною

Україна назвала інавгурацію у Кремлі нелегітимною і розказала як називати путіна

8 тра 2024, 18:20
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Україна вважає «церемонію вступу на посаду президента рф», яка відбулася у Москві 7 травня, нелегітимною


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В МЗС України заявили, що влада росії намагається створити ілюзію законності перебування на посаді людини, яка перетворила свою країну на державу-агресорку, а правлячий режим — на диктатуру.

У відомстві закликали іноземні держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора путіна, надалі протистояти організованій ним руйнації системи верховенства права та загальновизнаних демократичних цінностей, а також продовжувати дієву підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, яка створює загрозу для європейської і світової безпеки, миру та стабільності.

Враховуючи вищесказане, після офіційного невизнання Україною та більшістю держав світу так званої «інавгурації» путіна його можна називати: очільник кремля, російський диктатор, правитель росії, російський агресор, путін (без означення), але аж ніяк не президент рф.

Джерело: Ракурс


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