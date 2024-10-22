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БпЛА атаковали военные объекты на спиртзаводах в рф. Фото:

БпЛА атаковали военные объекты на спиртзаводах в рф — ЦПД

22 окт 2024, 11:51
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Спиртзаводи в рф використовуються не лише для виробництва спирту.


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На цих підприємствах також виготовляють паливо для військових потреб та вибухових речовин. Саме тому ці об'єкти стають цілями атак українських безпілотників. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив у Telegram.

Він зазначив, що дрони нещодавно вдарили по підприємству, яке займається переробкою меляси та виробництвом етилового спирту «Біохім». Також були атаковані Лужковський спиртзавод, Єфремовський спиртзавод та промислове підприємство у Воронезькій області.

В ЦПД наголосили, що всі ці об'єкти є військовими, хоча й маскуються під цивільні підприємства.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня в Єфремові Тульської області дрони атакували ТЕЦ і завод синтетичного каучуку. На підприємствах виникли масштабні пожежі. Єфремовський завод синтетичного каучуку виробляє високомолекулярний і низькомолекулярний поліізобутилен, поліізобутиленові загущувальні присадки, низькомолекулярний каучук і низькомолекулярний поліізопрен.

Источник: Ракурс


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