Повешенного мужчину нашли в одном из ТЦК Полтавщины

Повешенного мужчину обнаружили в одном из ТЦК Полтавщины. Фото:

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Ракурс

В одному з ТЦК Полтавщини знайшли мертвим чоловіка.

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У Полтавській області в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов’язаних виявили тіло чоловіка. В обласному військкоматі кажуть, що він, імовірно, сам вкоротив собі віку. Про це йдеться в заяві Полтавського обласного Територіального центру комплектування у Telegram.

Військкоми стверджують, що доставили чоловіка у пункт попереднього збору, бо він перебував у розшуку. Громадянин відмовився проходити ВЛК, тому щодо цього склали акт відмови.

Через це готувалося звернення до поліції щодо ухилення від призову на військову службу — ст. 336 Кримінального кодексу України. Виявилося, що чоловіка вже судили за цією статтею. Свого часу він отримав три роки позбавлення волі, але його звільнили від покарання, натомість призначивши один рік випробувального терміну.

У ТЦК запевняють, що «жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов’язаного не здійснювалося». Чоловік очікував на збірному пункті, доки будуть оформлені усі документи.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Також проводиться службове розслідування.

Нагадаємо, у вересні в Закарпатській області жінка заявила, що її батька незаконно затримали працівники ТЦК та СП. Вона упевнена, що чоловіка побили й це призвело до його смерті. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що цей випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування.