МСЭК ликвидировать, их решения проверить, – указ президента

https://racurs.ua/n200489-msek-likvidirovat-ih-resheniya-proverit-ukaz-prezidenta.html

Ракурс

МСЕК мають почати ліквідувати з кінця року.

.

Про це йдеться в указі президента України Володмира Зеленського.

Він увів у дію рішення РНБО щодо протидії правопорушенням, зокрема корупційним, під час встановлення інвалідності посадовцям держорганів. Зокрема, Верховна Рада має розглянути законопроєкт, який передбачатиме ліквідацію МСЕК.

«Ракурс» повідомляв, що 22 жовтня відбулося засідання РНБО щодо корупції у МСЕК, а генпрокурор Андрій Костін пішов у відставку на тлі скандалу з призначенням пенсій по інвалідності.

В указі йдеться, що на розгляд Верховної Ради України має бути внесено розроблений законопроєкт щодо реформи медико-соціальної експертизи в Україні, яка передбачатиме, зокрема, ліквідацію МСЕК.

Також впродовж трьох місяців має бути доповідь про перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Якщо встановлять, що рішення є необґрунтованим, то його переглянуть.