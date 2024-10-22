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Ракурс
Россияне начали массированное наступление у Селидового

Россияне начали массированное наступление у Селидового

22 окт 2024, 19:58
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У ніч з понеділка на вівторок, 22 жовтня, росіяни з потужної артпідготовки розпочали масштабні наступальні дії в районі Селидового і навіть зайшли до міста.


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Це на південний схід від Покровська Донецької області

Бійці 15-ої бригади НГУ «Кара-Даг» роблять неможливе, щоб вибити з Селидового ворогів. В бригаді розуміють, що ймовірна втрата населеного пункту створить в найближчому майбутньому загрозу втрати Покровська, написав воєнкор Андрій Цаплієнко.

Він пише, що цей героїчний підрозділ на сьогодні один з найкращих в Силах оборони.

Але ситуація в місті і навколо нього дуже важка. Фактично нацгвардійці відбивають атаки міста з трьох сторін.

Речник 15-ої бригади Віталій Миловидов коментує сьогоднішній штурм Селидового і зачистку східних околиць міста, яка ще триває:

Источник: Ракурс


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