Северная Корея готовит две бригады по 6 тыс. человек для войны против Украины

https://racurs.ua/n200492-severnaya-koreya-gotovit-dve-brigady-po-6-tys-chelovek-dlya-voyny-protiv-ukrainy-prezident.html

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Президент Володимир Зеленський заявив, що КНДР, імовірно, готує два військові підрозділи для війни проти України на боці російської армії.

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Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї — може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери, — сказав Зеленський у вечірньому зверненні 22 жовтня.

Він подякував усім країнам і лідерам, які засудили приєднання Північної Кореї до російської війни.

Зеленський зауважив, що якщо КНДР може втручатись у війну в Європі, отже, нинішнього тиску на цей режим точно недостатньо.

Раніше режим диктаторської Північної Кореї вперше офіційно прокоментував відправку своїх військ для війни проти України.

Посол Північної Кореї в ООН Кім Сон заперечив повідомлення про відправку північнокорейських військових для допомоги росії у повномасштабній війні проти України.

Щодо так званої військової співпраці з росією, то моя делегація не бачить необхідності коментувати подібні безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР та підірвати законні, дружні та партнерські відносини між двома суверенними державами, — заявив Кім Сон.

Тим часом російські ТГ-канали публікують нові відео з нібито північнокорейськими військовими у військовій частині в Приморському краї рф.