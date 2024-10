Північна Корея готує дві бригади по 6 тис. людей для війни проти України, - президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що КНДР, імовірно, готує два військові підрозділи для війни проти України на боці російської армії.

Він подякував усім країнам і лідерам, які засудили приєднання Північної Кореї до російської війни.

Зеленський зауважив, що якщо КНДР може втручатись у війну в Європі, отже, нинішнього тиску на цей режим точно недостатньо.

Раніше режим диктаторської Північної Кореї вперше офіційно прокоментував відправку своїх військ для війни проти України.

Посол Північної Кореї в ООН Кім Сон заперечив повідомлення про відправку північнокорейських військових для допомоги росії у повномасштабній війні проти України.

Тим часом російські ТГ-канали публікують нові відео з нібито північнокорейськими військовими у військовій частині в Приморському краї рф.

