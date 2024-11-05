Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія і G7 готують відповідь на агресію КНДР проти України

Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія і «Група семи» готують відповідь на відправку солдатів КНДР на війну проти України.

.

Про це йдеться у заяві МЗС Японії.

Ми висловлюємо серйозне занепокоєння у зв’язку з розгортанням військ КНДР у росії, потенційно для використання на полі бою проти України. Пряма підтримка КНДР агресивної війни росії проти України, окрім демонстрації відчайдушних зусиль росії компенсувати свої втрати, означатиме небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для миру і безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Ми найрішучішим чином засуджуємо посилення військового співробітництва між КНДР і росією, включаючи експорт північнокорейських балістичних ракет до росії, а також використання рф цих ракет і боєприпасів проти України.

Ми також глибоко стурбовані потенційною можливістю передачі будь-яких ядерних технологій або технологій балістичних ракет від росії до КНДР.

Закликаємо КНДР припинити надавати допомогу росії в її агресивній війні, — йдеться у заяві.