Умєров підтвердив, що ЗСУ вперше вступили в бій з військами Північної Кореї

https://racurs.ua/ua/n200925-umierov-pidtverdyv-scho-zsu-vpershe-vstupyly-v-biy-z-viyskamy-pivnichnoyi-koreyi.html

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Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що українські військові вперше вступили в бій з військами КНДР.

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В інтерв’ю південнокорейським ЗМІ Умєров заявив, що між ЗСУ і північнокорейськими солдатами відбулися «невеликі зіткнення», але не надав інших подробиць.

На запитання, чи означає це, що Північна Корея офіційно вступила у війну, Умєров відповів:

Я думаю, що так. Це було зіткнення.

Умєров припускав, що надалі таких зіткнень буде більше.

У понеділок, 4 листопада, голова українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що північнокорейські солдати «вже потрапили під обстріл» у Курській області росії.

За даними Пентагону, понад 10 тис. північнокорейських солдатів на сьогодні перебувають у Курській області, щоб допомогти росії продовжувати війну проти України. Президет України заявляв про 11 тис. північнокорейців на Курщині.

Видання Financial Times із посиланням на українську розвідку писало, що в Курській області рф відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.