Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Умеров подтвердил, что ВСУ впервые вступили в бой с войсками Северной Кореи

Умеров подтвердил, что ВСУ впервые вступили в бой с войсками Северной Кореи

5 ноя 2024, 16:48
999

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що українські військові вперше вступили в бій з військами КНДР.


.

В інтерв’ю південнокорейським ЗМІ Умєров заявив, що між ЗСУ і північнокорейськими солдатами відбулися «невеликі зіткнення», але не надав інших подробиць.

На запитання, чи означає це, що Північна Корея офіційно вступила у війну, Умєров відповів:

Я думаю, що так. Це було зіткнення.

Умєров припускав, що надалі таких зіткнень буде більше.

У понеділок, 4 листопада, голова українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що північнокорейські солдати «вже потрапили під обстріл» у Курській області росії.

За даними Пентагону, понад 10 тис. північнокорейських солдатів на сьогодні перебувають у Курській області, щоб допомогти росії продовжувати війну проти України. Президет України заявляв про 11 тис. північнокорейців на Курщині.

Видання Financial Times із посиланням на українську розвідку писало, що в Курській області рф відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров