Ляшко уволил руководство центральной МСЭК и профильного департамента

https://racurs.ua/n200498-lyashko-uvolil-rukovodstvo-centralnoy-msek-i-profilnogo-departamenta.html

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Очільник МОЗ Віктор Ляшко звільнив керівництво центральної МСЕК і профільного департаменту.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону 22 жовтня.

За його словами, на заміну медико-соціальної експертної комісії введуть нову європейську модель. Ця система має бути цифровою і повністю прозорою.

Міністр охорони здоров’я вже почав виконувати окремі рішення, ухвалені під час засідання РНБО. Йдеться про звільнення керівництва центральної МСЕК та керівника департаменту МОЗ, який відповідав за координацію діяльності МСЕК. Також буде перевірка рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕК. Особливо це стосується високопосадовців та посадовців. Всі вони мають бути виконані впродовж трьох місяців, — сказав Шмигаль.