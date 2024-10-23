Трамп обвинил лейбористов Британии в незаконных взносах для кампании Харрис

https://racurs.ua/n200503-tramp-obvinil-leyboristov-britanii-v-nezakonnyh-vznosah-dlya-kampanii-harris.html

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Дональд Трамп, кандидат від Республіканської партії США, подав скаргу проти Лейбористської партії Великої Британії, звинувативши її у «незаконних іноземних внесках» для підтримки передвиборчої кампанії Камали Гарріс на президентських виборах, пише Financial Times.

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Адвокати Трампа стверджують, що лейбористи останніми місяцями їздили до США для консультацій Гарріс. Така підтримка є «внеском від іноземних осіб», що порушує закони США про фінансування виборчих кампаній, кажуть юристи республіканця. Цю думку також поширював у Х головний спонсор Трампа — Ілон Маск.

«Британці йдуть!» — такий заголовок у заяви штабу Трампа про подання скарги. У самій заяві та тексті скарги автори нагадують про події Війни за незалежність 1775−1783 рр., в якій американські колонії боролися з британською армією.

Вкрай ліва Лейбористська партія надихає Камалу на небезпечну ліберальну політику та риторику. Останні кілька тижнів вона рекрутувала і послала своїх членів вести кампанію Камали в критично важливих штатах, намагаючись вплинути на наші вибори, — йдеться у заяві.

Штаб Трампа має на увазі, що Лейбористська партія оплачує роботу своїх волонтерів на виборах у США, що заборонено американськими законами.

Як пише BBC, лейбористи вирушили до США як приватні особи і працюють безкоштовно — а це законом не заборонено.

У тесті скарги штаб Трампа просить Федеральну виборчу комісію негайно розслідувати «грубе іноземне втручання у президентські вибори 2024 року у формі явного незаконного внеску іноземців у кампанію, зроблену Лейбористською партією Сполученого Королівства».

У скарзі штаб Трампа посилається на повідомлення кількох провідних газет США та Британії про допомогу лейбористів Камалі Харріс та на пост високопоставленої співробітниці Лейбористської партії Софії Патель у мережі Лінкдін — «зараз, очевидно, видалений», як пишуть автори скарги.

Вони наводять скріншот посту, взятий ними не безпосередньо з Лінкдін, а з твіту популярного британського політичного облікового запису в мережі Х.

У ньому Патель ніби оголошувала набір добровольців на вакантні 10 зі 100 місць у команді, яка вирушає працювати на виборах у чотирьох штатах: Північній Кароліні, Неваді, Пенсільванії та Вірджинії. Цим десяти, яких шукала Патель, треба було їхати до Північної Кароліни.

Заявки у скріншоті посту пропонується надсилати на адресу електронної пошти, назва якої перекладається як «лейбористи за Харріс».