Переселенцы возвращаются на оккупированные территории, — омбудсмен

https://racurs.ua/n200504-pereselency-vozvraschautsya-na-okkupirovannye-territorii-ombudsmen.html

Ракурс

В Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території.

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Станом на зараз ситуація погіршується — у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на ТОТ України та прифронтові міста через соціально-економічні труднощі на новому місці! Це викликає серйозне занепокоєння, — сказав омбудсмен Дмитро Лубінець на громадському саміті «(Ро)зʼєднані: Переосмислення суспільної стійкості в Україні».

На ньому були представлені результати дослідження щодо поляризації українського суспільства. Дослідження показало, що розколу і поляризації нашого суспільства як таких немає.

Я порушував дане питання на рівні уряду. Держава має прямо казати на яку грошову допомогу людина може розраховувати, щоб вона могла мати впевненість у своєму майбутньому, — сказав омбудсман.

У межах дискусії Лубінець розповів про те, чи існує дистанція між внутрішньо переміщеними особами та тими українцями, які такого досвіду не мають.