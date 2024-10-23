Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території

Переселенці повертаються на окуповані території, — омбудсмен

23 жов 2024, 09:40
999

В Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території.


.

Станом на зараз ситуація погіршується — у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на ТОТ України та прифронтові міста через соціально-економічні труднощі на новому місці! Це викликає серйозне занепокоєння, — сказав омбудсмен Дмитро Лубінець на громадському саміті «(Ро)зʼєднані: Переосмислення суспільної стійкості в Україні».

На ньому були представлені результати дослідження щодо поляризації українського суспільства. Дослідження показало, що розколу і поляризації нашого суспільства як таких немає.

Я порушував дане питання на рівні уряду. Держава має прямо казати на яку грошову допомогу людина може розраховувати, щоб вона могла мати впевненість у своєму майбутньому, — сказав омбудсман.

У межах дискусії Лубінець розповів про те, чи існує дистанція між внутрішньо переміщеними особами та тими українцями, які такого досвіду не мають.

Це для мене особиста історія, адже я сам із Волновахи, яка наразі тимчасово окупована. У 2022 році проблеми між ВПО та громадами, які їх приймають, були мінімальні. Пізніше, на жаль, ми почали фіксувати збільшення кількості проблем, коли у соцмережах та медіа непропорційно багато стали демонструватися негативні кейси взаємодії, — розповів Лубінець.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів