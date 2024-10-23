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В Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Переселенці повертаються на окуповані території, — омбудсменhttps://racurs.ua/ua/n200504-pereselenci-povertautsya-na-okupovani-terytoriyi-ombudsmen.htmlРакурс
В Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території.
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Станом на зараз ситуація погіршується — у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на ТОТ України та прифронтові міста через соціально-економічні труднощі на новому місці! Це викликає серйозне занепокоєння, — сказав омбудсмен Дмитро Лубінець на громадському саміті «(Ро)зʼєднані: Переосмислення суспільної стійкості в Україні».
На ньому були представлені результати дослідження щодо поляризації українського суспільства. Дослідження показало, що розколу і поляризації нашого суспільства як таких немає.
Я порушував дане питання на рівні уряду. Держава має прямо казати на яку грошову допомогу людина може розраховувати, щоб вона могла мати впевненість у своєму майбутньому, — сказав омбудсман.
У межах дискусії Лубінець розповів про те, чи існує дистанція між внутрішньо переміщеними особами та тими українцями, які такого досвіду не мають.
Це для мене особиста історія, адже я сам із Волновахи, яка наразі тимчасово окупована. У 2022 році проблеми між ВПО та громадами, які їх приймають, були мінімальні. Пізніше, на жаль, ми почали фіксувати збільшення кількості проблем, коли у соцмережах та медіа непропорційно багато стали демонструватися негативні кейси взаємодії, — розповів Лубінець.