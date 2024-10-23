СБУ поймала российских агентов, готовивших теракт в Киеве

https://racurs.ua/n200506-sbu-poymala-rossiyskih-agentov-gotovivshih-terakt-v-kieve.html

Ракурс

Спецслужби затримали агентів російського ГРУ, які готували теракт у Києві.

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У Службі безпеки України 23 жовтня повідомили, що зловмисники мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці. Метою була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення для поширення паніки.

Перед вчиненням теракту обидва фігуранти, 20-річна мешканка Запоріжжя та її 26-річний співмешканець, мали виконати «контрольне» завдання російської спецслужби: підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя.

20-річна жителька Запоріжжя шукала «легких» заробітків у ТГ-каналах. Вона отримала від окупантів детальні інструкції щодо виготовлення вибухового пристрою з двох телефонів, до яких треба було під'єднати детонатор з пластидом (його мала дістати із замаскованого схрону).

Проте СБУ затримала зрадників «на гарячому», коли вони намагалися підпалити БМП, яка виконувала завдання на південному фронті.