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СМИ узнали время поставки Украине первых трех истребителей Mirage 2000-5
СМИ узнали время поставки Украине первых трех истребителей Mirage 2000−5https://racurs.ua/n200519-smi-uznali-vremya-postavki-ukraine-pervyh-treh-istrebiteley-mirage-2000-5.htmlРакурс
Франція передасть Україні перших три винищувачі Mirage 2000−5 на початку 2025 року.
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Про це пише La Tribune із посиланням на Міноборони. Винищувачі будуть озброєні ракетами Scalp і бомбами AASM.
Французькі ЗМІ неофіційно дізналися, що першу партію Mirage 2000−5 планують передати «у першому триместрі» 2025 року (січень-квітень).
До того часу мають завершити підготовку апаратів і навчання пілотів та механіків.
Всього упродовж 2025 року Франція може передати 12 таких літаків.
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