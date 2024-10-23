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Франція передасть Україні перших три винищувачі Mirage 2000-5 на початку 2025 року
ЗМІ дізналися час постачання Україні перших трьох винищувачів Mirage 2000−5https://racurs.ua/ua/n200519-zmi-diznalysya-chas-postachannya-ukrayini-pershyh-troh-vynyschuvachiv-mirage-2000-5.htmlРакурс
Франція передасть Україні перших три винищувачі Mirage 2000−5 на початку 2025 року.
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Про це пише La Tribune із посиланням на Міноборони. Винищувачі будуть озброєні ракетами Scalp і бомбами AASM.
Французькі ЗМІ неофіційно дізналися, що першу партію Mirage 2000−5 планують передати «у першому триместрі» 2025 року (січень-квітень).
До того часу мають завершити підготовку апаратів і навчання пілотів та механіків.
Всього упродовж 2025 року Франція може передати 12 таких літаків.