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Ракурс
Франція передасть Україні перших три винищувачі Mirage 2000-5 на початку 2025 року

ЗМІ дізналися час постачання Україні перших трьох винищувачів Mirage 2000−5

23 жов 2024, 14:08
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Франція передасть Україні перших три винищувачі Mirage 2000−5 на початку 2025 року.


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Про це пише La Tribune із посиланням на Міноборони. Винищувачі будуть озброєні ракетами Scalp і бомбами AASM.

Французькі ЗМІ неофіційно дізналися, що першу партію Mirage 2000−5 планують передати «у першому триместрі» 2025 року (січень-квітень).

До того часу мають завершити підготовку апаратів і навчання пілотів та механіків.

Всього упродовж 2025 року Франція може передати 12 таких літаків.

Джерело: Ракурс


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