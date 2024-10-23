Чиновница МСЭК Ровенщины «зарабатывала» на уклонистах. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n200537-chinovnica-msek-rovenschiny-zarabatyvala-na-uklonistah-sbu.html

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Посадовиця обласного центру МСЕК Рівненщини була учасницею масштабної корупційної схеми ухилення від мобілізації.

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Фігурантка входила до складу Рівненської міжрайонної кардіологічної медико-соціальної експертної комісії. Вона у складі злочинної групи з 29 осіб «заробляла» на ухилянтах. Після того, коли представники лікарсько-консультативних комісій направляли «клієнта» на проходження МСЕК, вона готувала фіктивні висновки про непридатність «хворих» до військової служби. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

В обласній прокуратурі зазначили, що незаконну схему організували три жительки Рівненського району. За 16 тис. 700 дол. вони забезпечували фіктивне лікування вигаданих діагнозів. А на їхній основі «клієнтам» оформлювали групи інвалідності для ухилення від мобілізації та можливості виїзду за кордон.

Підозрюваною виявилася 46-рівнянка, невропатолог Медико-соціальної експертної комісії, яка за окрему плату відповідала за призначення потрібному «пацієнту» третьої групи інвалідності.

Їй повідомили про підозру ч. 3 ст. 354 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання працівником підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, або особою, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, керівниця Миколаївської обласної МСЕК брала участь у корупційних схемах для ухилянтів. Під час обшуків у фігурантки знайшли понад 450 тис. дол. та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами.