россия ночью атаковала Украину ракетами и полсотней БпЛА. Фото:

https://racurs.ua/n200542-rf-atakovala-ukrainu-raketami-i-polsotney-bpla-kak-otrabotala-pvo.html

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Масовану атаку дронів відбивали українські Сили оборони вночі та вранці 24 жовтня.

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У ніч на 24 жовтня 2024 року рф атакувала Україну двома крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Брянської області. Крім того, 50 ударних БпЛА типу Shahed та дронів невстановленого типу були запущені з напрямків Орел, Курськ та Криму. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Захисники неба працювали у в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях. Станом на 8.30 було відомо про збиття 40 російських безпілотників.

Ще сім російських БпЛА були локаційно втрачені. Два дрони повернули у напрямку росії та білорусі. О 9.12 ПС заявили про відбій загрози ударних безпілотників. Також командування наголосило, що російські ракети не досягли своїх цілей.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня росіяни запустили по Україні 81 ударний БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу. Протиповітряна оборона збила 57 безпілотників у 12 областях.