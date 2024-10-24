Зеленский не подпишет закон об отмене сезонного перевода часов. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський не планує підписувати закон, який мав би скасувати сезонне переведення годинників.

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У ніч на неділю, 28 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Громадянам треба буде перевести годинникову стрілку на годину назад. Україна повинна була б залишитися жити за зимовим часом, бо Верховна Рада у липні ухвалила відповідний законопроект. Про це повідомило видання BBC News Україна.

Цей проект закону відправили на підпис Зеленському ще в серпні. Однак глава держави досі не погодив законопроект. Анонімне джерело з команди президента стверджує, що підпису під цим законом так і не буде, а строк для його ветування уже минув.

Інший співрозмовник розповів, що законопроект про скасування сезонного переведення годинників протис спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Однак документ не ветували, «щоб його не ображати». Однак законопроект залишиться непідписаним.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект № 4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. Він передбачає, що у 2024 році в останню неділю жовтня Україна переведе стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025 року не буде.

Джерело: BBC News Україна