ВРУ скасувала перехід з зимового на літній час. Фото:

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Переведення стрілок годинників на літній та зимовий час в Україні скасували.

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У вівторок, 16 липня, парламент у другому читанні ухвалив законопроект № 4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. Відповідне рішення ухвалив 261 нардеп. Про це народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його інформацією, у 2024 році в останню неділю жовтня (27-го числа) Україна переведе стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025 року не буде.

Як відомо, в Україні зимовий та літній час офіційно запровадили ще у 1981 році для економії електроенергії. Згодом переведення годинника двічі на рік здійснювалось згідно з постановою Кабміну № 509 від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».

Нагадаємо, 12 липня парламентський комітет рекомендував народним депутатам ухвалити проект закону в другому читанні та в цілому. У першому читанні та за основу цей документ був схвалений ще у 2021 році.