ГУР предупреждает о подготовке проплаченных митингов против руководства Украины, фото: Sundries

https://racurs.ua/n200557-v-telegram-kanalah-ischut-ludey-dlya-mitingov-provokaciy-v-gorodah-ukrainy-gur.html

Ракурс

Головне управління розвідки Міноборони заявляє про підготовку мітингів-провокацій у містах України.

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Відповідне повідомлення сьогодні, 24 жовтня, опублікувала прес-служба ГУР.

Анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на «мітинги», спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема — спецслужб, — вказано в повідомленні.

Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити «картинку» з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України, — додали у ГУР.

Зазначається, що такі проплачені заходи планують зібрати у низці обласних центрів, зокрема у Києві, Одесі та Дніпрі.