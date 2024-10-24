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ГУР предупреждает о подготовке проплаченных митингов против руководства Украины, фото: Sundries

В Telegram-каналах ищут людей для митингов-провокаций в городах Украины — ГУР

24 окт 2024, 17:54
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Головне управління розвідки Міноборони заявляє про підготовку мітингів-провокацій у містах України.


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Відповідне повідомлення сьогодні, 24 жовтня, опублікувала прес-служба ГУР.

Анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на «мітинги», спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема — спецслужб, — вказано в повідомленні.

Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити «картинку» з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України, — додали у ГУР.

Зазначається, що такі проплачені заходи планують зібрати у низці обласних центрів, зокрема у Києві, Одесі та Дніпрі.

Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах. Будьмо пильними, мудрими й міцними! Боротьба за Україну триває! — наголосили у ГУР.

Источник: Ракурс


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