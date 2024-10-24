ГУР попереджає про підготовку проплачених мітингів проти керівництва України, фото: Sundries

https://racurs.ua/ua/n200557-u-telegram-kanalah-shukaut-ludey-dlya-mityngiv-provokaciy-u-mistah-ukrayiny-gur.html

Ракурс

Головне управління розвідки Міноборони заявляє про підготовку мітингів-провокацій у містах України.

.

Відповідне повідомлення сьогодні, 24 жовтня, опублікувала прес-служба ГУР.

Анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на «мітинги», спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема — спецслужб, — вказано в повідомленні.

Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити «картинку» з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України, — додали у ГУР.

Зазначається, що такі проплачені заходи планують зібрати у низці обласних центрів, зокрема у Києві, Одесі та Дніпрі.