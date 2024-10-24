Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара по Донецкой области, фото: Донецкая областная прокуратура
Россияне ударили по отделению «Новой Почты» на Донетчине — двое погибших (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n200563-rossiyane-udarili-po-otdeleniu-novoy-pochty-na-donetchine-dvoe-pogibshih-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 жовтня, близько 16.30 обстріляли селище Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області.
.
Окупанти цілеспрямовано вдарили по цивільному об'єкту — відділенню «Нової пошти», також були пошкоджені адмінбудівлі. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомляють очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура.
Зазначається, що в результаті російського обстрілу:
- загинули 19-річний працівник та 21-річний громадянин;
- 37-річного чоловіка доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Йому надається кваліфікована допомога.
Наразі на місці удару триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи. Тип використаної росіянами зброї та остаточна кількість постраждалих встановлюються.
Здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Читайте также
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...