Последствия российского удара по Донецкой области, фото: Донецкая областная прокуратура

https://racurs.ua/n200563-rossiyane-udarili-po-otdeleniu-novoy-pochty-na-donetchine-dvoe-pogibshih-foto-video.html

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Російські загарбники сьогодні, 24 жовтня, близько 16.30 обстріляли селище Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області.

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Окупанти цілеспрямовано вдарили по цивільному об'єкту — відділенню «Нової пошти», також були пошкоджені адмінбудівлі. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомляють очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що в результаті російського обстрілу:

загинули 19-річний працівник та 21-річний громадянин;

37-річного чоловіка доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Йому надається кваліфікована допомога.

Наразі на місці удару триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи. Тип використаної росіянами зброї та остаточна кількість постраждалих встановлюються.

Здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).