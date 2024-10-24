Рашисты повторно ударили по Староконстантинову недалеко от места, где работали спасатели (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200562-rashisty-povtorno-udarili-po-starokonstantinovu-nedaleko-ot-mesta-gde-rabotali-spasateli-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 жовтня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні ракетами та ударними безпілотниками.
Зокрема, у місті Старокостянтинові на Хмельниччині внаслідок падіння уламків безпілотника зазнали руйнувань готель та двоповерховий житловий будинок, у яких виникли пожежі. Про це повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини.
Фахівці ДСНС ліквідували займання покрівель житлового будинку та готелю, не допустивши розповсюдження вогню. Окрім того, під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники вивели на свіже повітря з пошкодженого готелю та будинку 40 людей, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що згодом рашисти здійснили повторний обстріл — удару була завдано неподалік місця, де працювали пожежники.
Під час повторної ракетної небезпеки рятувальники відійшли на безпечну відстань. Ворог здійснив повторний обстріл, руйнувань зазнав магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці. На щастя, знаючи підступність ворога та завдяки вчасному відведенню особового складу ніхто з надзвичайників не постраждав, — розповіли у ДСНС.