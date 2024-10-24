Российские «Шахеды» ударили по Староконстантинову. Фото:

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Ракурс

Старокостянтинів Хмельницької області зазнав атаки російської армії.

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У четвер, 24 жовтня, Хмельниччину атакували ворожі БпЛА типу Shahed. Вісім дронів знищила протиповітряна оборона. Внаслідок атаки, пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Пожежу ліквідували рятувальники, які зараз розбирають конструкції. Про це голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив у Telegram.

Також через наліт «Шахедів» пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення. А вибухова хвиля пошкодила вікна в одній із бібліотек області. Одна особа отримала незначні ушкодження.

Міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук заявив про чотирьох постраждалих. Двох довелося госпіталізувати.

Нагадаємо, у ніч на 24 жовтня 2024 року рф атакувала Україну 50 ударними БпЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу, які були запущені з напрямків Орел, Курськ та Криму. ППО працювала в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях. Відомо про збиття 40 російських безпілотників.