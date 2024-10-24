Ліквідація наслідків російської повітряної атаки по Старокостянтинову, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n200562-rashysty-povtorno-vdaryly-po-starokostyantynovu-nepodalik-miscya-de-pracuvaly-ryatuvalnyky-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 жовтня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні ракетами та ударними безпілотниками.

.

Зокрема, у місті Старокостянтинові на Хмельниччині внаслідок падіння уламків безпілотника зазнали руйнувань готель та двоповерховий житловий будинок, у яких виникли пожежі. Про це повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини.

Фахівці ДСНС ліквідували займання покрівель житлового будинку та готелю, не допустивши розповсюдження вогню. Окрім того, під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники вивели на свіже повітря з пошкодженого готелю та будинку 40 людей, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що згодом рашисти здійснили повторний обстріл — удару була завдано неподалік місця, де працювали пожежники.