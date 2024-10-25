Диктатура Северной Кореи объяснила переброску своих войск на войну в Украину

https://racurs.ua/n200594-diktatura-severnoy-korei-obyasnila-perebrosku-svoih-voysk-na-voynu-v-ukrainu.html

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МЗС КНДР заявило, що відправка північнокорейських військових до росії начебто відповідає міжнародним нормам.

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Водночас Кім Чен Гю, віцеміністр закордонних справ комуністичної корейської диктатури, який відповідає за справи росії, не став прямо підтверджувати відправку військ до рф.

Якщо буде щось таке, про що говорять світові медіа, я думаю, що це буде акт, який відповідатиме нормам міжнародного права, — заявив він.

Нагадаємо, у НАТО розглядають дві відповіді на відправлення військ КНДР у рф, повідомили у Bloomberg.

Агентство пише, що потенційні відповіді НАТО на відправлення північнокорейських військових до Росії «обмежені».

Але вони можуть включати посилення підтримки України та розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні, — кажуть джерела.

Співрозмовники видання додають, що Південна Корея представить частину розвідувальних даних стосовно перекидання північнокорейських військових в РФ офіційним особам НАТО на засіданні Північноатлантичної ради в понеділок.