Последствия обстрела в Днепре. Фото: ГСЧС, Нацполиция

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Кількість жертв російських ударів по Дніпру зросла до чотирьох осіб.

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Під завалами будинку в Дніпрі виявили тіло четвертого загиблого. Також у місті вже 20 постраждалих унаслідок атаки. Серед поранених діти — дівчата восьми та 16 років й двоє 17-річних хлопців. Пошкодив ворожий обстріл лише цивільні об'єкти. Про це керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Унаслідок російського обстрілу Дніпра зазнала пошкоджень лікарня імені Іллі Мечникова — одна з найбільш важливих медичних установ України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Уже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця — Москву. Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості, — зазначив лідер.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поінформував у Telegram, що внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

Нагадаємо, російський ракетний удар по Дніпру у ніч на 26 жовтня. Внаслідок ворожої атаки в місті зафіксовані руйнування одразу на кількох локаціях. Повністю знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й два приватні будинки, 30 автомобілів.