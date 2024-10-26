Украина переходит в зимнее время в ночь на 27 октября. Фото:

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Ракурс

Україна перейде на зимовий час у ніч з 26 на 27 жовтня.

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О 4.00 стрілки годинника потрібно перевести на годину назад, тобто, на третю ночі. Пристрої з автоматичним встановленням часу (смартфони та комп’ютери) зроблять це самостійно. Система переходу годинників на зимовий та літній час регулюється постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року.

Як відомо, в Україні годинники щороку переводять двічі — в останню неділю березня на літній час і останню неділю жовтня на зимовий час. Цьогоріч на літній час Україна перейшла 31 березня.

Офіційно зміну часу на зимовий і літній в Україні запровадили у 1981 році. Чиновники пояснювали це потребою економити електроенергію і можливістю ефективніше використати світловий день.

Нагадаємо, у 2024 році зимове переведення годинника для українців мало б стати останнім. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект 16 липня 2024 року. Україна повинна була б залишитися жити за зимовим часом.

Цей проект закону відправили на підпис Зеленському ще в серпні. Однак глава держави досі не погодив законопроект. Анонімне джерело з команди президента стверджує, що підпису під цим законом так і не буде, а строк для його ветування уже минув.