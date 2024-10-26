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Ракурс
Уничтожение российской техники. Скриншот с видео

Превратили в металлолом — в СБУ показали, как сжигают танки и системы ПВО врага

26 окт 2024, 14:50
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Служба безпеки України продовжує завдавати втрат російським окупантам.


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Упродовж останніх двох тижнів спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» теж активно працювали, перетворюючи на брухт російську техніку, а піхоту — на «вантаж 200». Били по загарбниках бійці ударними БпЛА та іншими вогневими засобами. Про це прес-центр СБУ 26 жовтня повідомив у Facebook.

За цей період бійцям спецслужби вдалося знищити 20 танків, 49 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню. Також вони спопелили дві системи російської ППО та три системи РЕБ.

Крім того, серед знищеного:

  • 377 одиниць автотранспорту;
  • 80 БпЛА та 39 антен зв’язку;
  • 320 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій;
  • 12 складів з боєприпасами та два склади з паливно-мастильними матеріалами.

Також було знищено 407 ворожих військовослужбовців.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» та уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Бук-М3». Також було знищено радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет 9С36 ЗРК «Бук-М2».

Источник: Ракурс


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