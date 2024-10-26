Уничтожение российской техники. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n200614-prevratili-v-metallolom-v-sbu-pokazali-kak-sjigaut-tanki-i-sistemy-pvo-vraga.html

Ракурс

Служба безпеки України продовжує завдавати втрат російським окупантам.

.

Упродовж останніх двох тижнів спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» теж активно працювали, перетворюючи на брухт російську техніку, а піхоту — на «вантаж 200». Били по загарбниках бійці ударними БпЛА та іншими вогневими засобами. Про це прес-центр СБУ 26 жовтня повідомив у Facebook.

За цей період бійцям спецслужби вдалося знищити 20 танків, 49 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню. Також вони спопелили дві системи російської ППО та три системи РЕБ.

Крім того, серед знищеного:

377 одиниць автотранспорту;

80 БпЛА та 39 антен зв’язку;

320 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій;

12 складів з боєприпасами та два склади з паливно-мастильними матеріалами.

Також було знищено 407 ворожих військовослужбовців.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» та уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Бук-М3». Також було знищено радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет 9С36 ЗРК «Бук-М2».