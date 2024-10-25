ЗСУ знищили «Бук-М2» та уразили «Бук-М3» окупантів. Фото:

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Сили оборони України уразили дві системи протиповітряної оборони окупантів на Луганщині.

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У ніч на 25 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3». Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Також було уражено ворожий зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» й знищено радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет 9С36 ЗРК «Бук-М2».

Ворожі цілі перебували на окупованій території кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

В Генштабі наголосили, що послаблення російської ППО робить вразливими для ударів ЗСУ інші важливі об'єкти противника як на фронті, так і у глибокому тилу.

Нагадаємо, днями оператори Сил безпілотних систем виявили та знищили пускову установку зенітно-ракетний комплекс середньої дальності «Бук-М3». Український дрон вартістю лише 500 дол. знищив ударний компонент ворожої системи ППО, яка в «повній комплектації» оцінюється приблизно в 100 млн дол.