Жителей ВОТ заставляют платить «государственную пошлину» за регистрацию собственности

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Жителей ВОТ заставляют платить «государственную пошлину рф», фото: «Вконтакте»
Жителей ВОТ заставляют платить «государственную пошлину» за регистрацию собственностиhttps://racurs.ua/n200616-jiteley-vot-zastavlyaut-platit-gosudarstvennuu-poshlinu-za-registraciu-sobstvennosti.htmlРакурс
На тимчасово окупованій Луганщині місцевих жителів змушують платити «державне мито рф» за реєстрацію права власності на нерухомість.
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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Якщо питання стосується квартири, то ця сума становить 2 тисячі рублів за частку. За будинки, земельні ділянки і господарські будівлі суми різняться. Але цей платіж є обов’язковим, — зазначають в ОВА.
Крім того, окупанти відкрили на ТОТ Луганщини п’ять відділень, куди за переоформленням нерухомості можуть звернутися жителі інших захоплених росією територій — теж з обов’язковою сплатою мита.
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