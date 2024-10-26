Жителей ВОТ заставляют платить «государственную пошлину» за регистрацию собственности

Жителей ВОТ заставляют платить «государственную пошлину рф», фото: «Вконтакте»

https://racurs.ua/n200616-jiteley-vot-zastavlyaut-platit-gosudarstvennuu-poshlinu-za-registraciu-sobstvennosti.html

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На тимчасово окупованій Луганщині місцевих жителів змушують платити «державне мито рф» за реєстрацію права власності на нерухомість.

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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Якщо питання стосується квартири, то ця сума становить 2 тисячі рублів за частку. За будинки, земельні ділянки і господарські будівлі суми різняться. Але цей платіж є обов’язковим, — зазначають в ОВА.

Крім того, окупанти відкрили на ТОТ Луганщини п’ять відділень, куди за переоформленням нерухомості можуть звернутися жителі інших захоплених росією територій — теж з обов’язковою сплатою мита.