Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n200634-vzryvnaya-dostavka-dron-pogranichnikov-zaletel-vo-vrajeskiy-blindaj-video.html

Ракурс

Відео «вибухової доставки» від прикордонників опублікувала прес-служба ДПСУ — дрон залетів у у ворожий бліндаж.

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Аеророзвідники Харківського загону вправно «залетіли» в ворожі бліндажі та автівку окупантів, — зазначається в описі відео.

Де і коли сталися показані на відео події, не уточнюються.