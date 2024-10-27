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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

«Взрывная доставка» — дрон пограничников залетел во вражеский блиндаж (ВИДЕО)

27 окт 2024, 10:57
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Відео «вибухової доставки» від прикордонників опублікувала прес-служба ДПСУ — дрон залетів у у ворожий бліндаж.


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Аеророзвідники Харківського загону вправно «залетіли» в ворожі бліндажі та автівку окупантів, — зазначається в описі відео.

Де і коли сталися показані на відео події, не уточнюються.

Источник: Ракурс


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