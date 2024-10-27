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Знищення російських загарбників, скріншот відео
«Вибухова доставка» — дрон прикордонників залетів у ворожий бліндаж (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200634-vybuhova-dostavka-dron-prykordonnykiv-zaletiv-u-vorojyy-blindaj-video.htmlРакурс
Відео «вибухової доставки» від прикордонників опублікувала прес-служба ДПСУ — дрон залетів у у ворожий бліндаж.
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Аеророзвідники Харківського загону вправно «залетіли» в ворожі бліндажі та автівку окупантів, — зазначається в описі відео.
Де і коли сталися показані на відео події, не уточнюються.