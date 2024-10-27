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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

«Вибухова доставка» — дрон прикордонників залетів у ворожий бліндаж (ВІДЕО)

27 жов 2024, 10:57
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Відео «вибухової доставки» від прикордонників опублікувала прес-служба ДПСУ — дрон залетів у у ворожий бліндаж.


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Аеророзвідники Харківського загону вправно «залетіли» в ворожі бліндажі та автівку окупантів, — зазначається в описі відео.

Де і коли сталися показані на відео події, не уточнюються.

Джерело: Ракурс


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