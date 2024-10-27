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Українські військові з 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго пострілом з ПТРК «Стугна-П» знищили групу піхоти ворога на Донеччині.
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Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі бригади.
Воїни ПТРК «відспівали» чергову партію руських ванєк у полях Донеччини, — вказано в описі відео.
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