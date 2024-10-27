Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Захисники України пострілом зі «Стугни» знищили групу рашистів (ВІДЕО)

27 жов 2024, 12:46
999

Українські військові з 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго пострілом з ПТРК «Стугна-П» знищили групу піхоти ворога на Донеччині.


.

Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі бригади.

Воїни ПТРК «відспівали» чергову партію руських ванєк у полях Донеччини, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів