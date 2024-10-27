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Население ВОТ постепенно замещают выходцами из россии, фото: JoyReactor.

Рашисты увеличивают процент «настоящих» россиян в силовых структурах на ВОТ

27 окт 2024, 14:21
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Під час прийому до силових відомств на ТОТ Луганщини перевагу надають особам, що приїхали з території рф, особливо це стосується керівного складу. Відповідна вказівка надійшла до окупаційних адміністрацій «зверху».


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В результаті за останні два роки відсоток місцевих співробітників постійно зменшується. Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Наразі кремлем розглядається законопроект, спрямований на збільшення можливостей доукомплектування органів внутрішніх справ на захоплених територіях шляхом уведення додаткових заохочень для «справжніх» росіян, бажаючих переїхати працювати у «лнр» та інші окуповані регіони, — зазначають в ОВА.

Источник: Ракурс


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