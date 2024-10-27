Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Населення ТОТ поступово заміщують вихідцями з рф, фото: JoyReactor

Рашисти збільшують відсоток «справжніх» росіян у силових структурах на ТОТ

27 жов 2024, 14:21
999

Під час прийому до силових відомств на ТОТ Луганщини перевагу надають особам, що приїхали з території рф, особливо це стосується керівного складу. Відповідна вказівка надійшла до окупаційних адміністрацій «зверху».


.

В результаті за останні два роки відсоток місцевих співробітників постійно зменшується. Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Наразі кремлем розглядається законопроект, спрямований на збільшення можливостей доукомплектування органів внутрішніх справ на захоплених територіях шляхом уведення додаткових заохочень для «справжніх» росіян, бажаючих переїхати працювати у «лнр» та інші окуповані регіони, — зазначають в ОВА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів