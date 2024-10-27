Рашисти збільшують відсоток «справжніх» росіян у силових структурах на ТОТ

Ракурсhttps://racurs.ua/
Населення ТОТ поступово заміщують вихідцями з рф, фото: JoyReactor
Рашисти збільшують відсоток «справжніх» росіян у силових структурах на ТОТhttps://racurs.ua/ua/n200640-rashysty-zbilshuut-vidsotok-spravjnih-rosiyan-u-sylovyh-strukturah-na-tot.htmlРакурс
Під час прийому до силових відомств на ТОТ Луганщини перевагу надають особам, що приїхали з території рф, особливо це стосується керівного складу. Відповідна вказівка надійшла до окупаційних адміністрацій «зверху».
.
В результаті за останні два роки відсоток місцевих співробітників постійно зменшується. Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Наразі кремлем розглядається законопроект, спрямований на збільшення можливостей доукомплектування органів внутрішніх справ на захоплених територіях шляхом уведення додаткових заохочень для «справжніх» росіян, бажаючих переїхати працювати у «лнр» та інші окуповані регіони, — зазначають в ОВА.
Читайте також
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...