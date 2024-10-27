Рашисти збільшують відсоток «справжніх» росіян у силових структурах на ТОТ

Населення ТОТ поступово заміщують вихідцями з рф, фото: JoyReactor

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Під час прийому до силових відомств на ТОТ Луганщини перевагу надають особам, що приїхали з території рф, особливо це стосується керівного складу. Відповідна вказівка надійшла до окупаційних адміністрацій «зверху».

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В результаті за останні два роки відсоток місцевих співробітників постійно зменшується. Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.