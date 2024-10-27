Партия Туска будет выдвигать кандидатом на президентских выборах мэра Варшавы

https://racurs.ua/n200644-partiya-tuska-opredelilas-s-kandidatom-na-prezidentskih-vyborah-2025.html

Ракурс

Партія чинного прем'єра Польщі «Громадянська платформа» планує висунути своїм кандидатом на наступних президентських виборах популярного мера Варшави Рафала Тшасковського.

.

За інформацією журналістів RMF24, рішення щодо висування кандидатури Тшасковського фактично вже ухвалене партійним керівництвом.

У «Громадянській платформі нібито вагалися між Тшасковським та чинним міністром закордонних справ Радославом Сікорським, і врешті аргументи на користь Тшасковського, сукупно з даними соцопитувань, переважили.

Як вважають, кандидатура Сікорського має менші шанси здобути голоси більш центристського і лівого електорату. У партії нібито побоюються, що Сікорський, схильний до прямолінійних заяв, може якоюсь ремаркою у політичній боротьбі відвернути від себе частину виборців.

Мера Варшави оголосять кандидатом у президенти Польщі 7 грудня. Після цього він негайно вирушить у передвиборче турне.

Президентські вибори в Польщі відбудуться навесні наступного року. Термін повноважень Анджея Дуди закінчується в серпні 2025 року.

Наразі єдиним офіційним кандидатом є Славомір Менцен від правопопулістської партії «Конфедерація».