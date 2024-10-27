Наемников Кима россияне везут на фронт грузовиками с гражданскими номерами

https://racurs.ua/n200649-naemnikov-kima-rossiyane-vezut-na-front-gruzovikami-s-grajdanskimi-nomerami-audio.html

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Найманців з КНДР росіяни везуть на фронт вантажівками з цивільними номерами.

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На трасі «Курськ-Воронеж» російська поліція зупинила КамАЗ з військовими з КНДР. Водій був без бойового розпорядження.

У здобутому ГУР МО черговому радіоперехопленні штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів.