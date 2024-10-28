Дроны ударили по двум спиртзаводам в рф. Фото:

https://racurs.ua/n200659-drony-atakovali-dva-spirtzavoda-v-voronejskoy-oblasti-rf.html

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Атака безпілотників відбулася на Воронезьку область вночі 28 жовтня.

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Під удар БпЛА потрапили два спиртові заводи — в Аннинському та Новохоперському районах. Зокрема, внаслідок атаки був уражений спиртзавод «Етанол спирт», розташований у Новохоперську. Там спалахнула сильна пожежа. Про це повідомив місцевий губернатор Олександр Гусєв, а також російські Telegram-канали Astra, Baza та Mash.

А в Аннинському районі внаслідок атаки були поранені двоє співробітників підприємства. На місці виникла пожежа, яку вже загасили. Через загоряння пошкодження отримали кілька будівель та техніка, а також два гаражі з транспортом. Також пошкоджено житловий будинок та лінія електропередачі.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня українські дрони вдарили по заводу імені Свердлова у Дзержинську (Нижньогородська область рф), де виготовляють артилерійські снаряди, бойові частини бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО та авіабомби, зокрема і КАБи.