Сырский работал на Запорожье, где россияне начали новое наступление

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав частини і підрозділи, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області.

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На цій частині фронту тривають бойові дії різної інтенсивності. Ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів.

У таких умовах наше головне завдання — посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони.

Сирський пише, що зустрівся з командирами бригад і детально проаналізував ситуацію в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА та засобами РЕБ.

Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період. Були вжиті заходи для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та усім необхідним, — написав головнокомандувач.

Протягом останніх кількох тижнів обстановка на Запорізькому напрямку стала набагато гарячішою. росіяни кидають дедалі більше сил для проведення штурмових дій на цій ділянці фронту.

Армія рф вклинилася в оборону українських військ у Левадному на Запоріжжі. Російська армія мала частковий успіх, Сили оборони зараз проводять стабілізаційні заходи, щоб відновити позиції.

Навколо Запорізької області будують другу та третю лінії оборони, заявив очільник ОВА Іван Федоров.

Перше завдання те, яке було надано, військовими було виконано в середині літа. Наразі ми продовжуємо спільно вже з військовими будувати другу, третю лінії та оборони міст Запорізької області, — сказав Федоров в ефірі телемарафону.

Він додав, що основна мета цих заходів — зробити область «фортецею».

Федоров зазначив, що якщо раніше основним завданням фортифікаційних споруд було забезпечення захисту від керованих авіабомб і артилерії, то сьогодні важливо також захищатися від FPV-дронів, тому необхідні антидронові сітки та подібні рішення.

Він також повідомив, що друга лінія укріплень практично завершена, а третя лінія буде готова в найближчі тижні. Оборона окремих міст, яка наразі будується, також буде завершена у встановлені Генштабом терміни.