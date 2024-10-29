Рашисты планируют бросить в бой против Украины больных гепатитом, фото: ZN,ua

https://racurs.ua/n200702-kreml-formiruet-shturmovye-podrazdeleniya-iz-bolnyh-gepatitom-osujdennyh-gur.html

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У кремлі вирішили сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит «В» і «С» та відправити їх на війну проти України.

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Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Мінборони України.

Зазначається, що:

наказ міністра оборони держави-агресора росії бєлоусова № 610, датований 10 жовтня 2024 року, виключає гепатит С із переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу;

для комплектування підрозділів із хворих на гепатит зеків затверджено спеціальний порядок організації та прийому в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як «контингент «С»;

перед відправкою на фронт хворим зекам у колоніях формально повинні колоти вакцину від гепатиту «В» та проводити курс противірусної терапії гепатиту «С».

За оцінками російських вождів, їхнє нове мобілізаційне рішення дозволить залучити до м’ясних штурмів на війні проти України тисячі зеків, — розповіли у ГУР. — Наприклад, у тюрмах та ізоляторах на території так званого центрального військового округу зс рф налічується близько 10 тисяч «гепатитників» — добровільне бажання воювати з них виявили близько 15%.

За інформацією ГУР, перші чотири штурмові роти та дві роти резерву із хворих зеків росіяни формують у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків (27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад зс рф відповідно);

такі названі «на честь гепатитів» новостворені штурмові роти «В-С» планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.